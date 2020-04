Como pedir o subsídio de desemprego? Um guia prático para evitar serviços presenciais

O número de pessoas que se dirigem fisicamente aos centros de emprego diminuiu © Sávio Fernandes/Global Imagens

O Instituto do Emprego e Formação (IEFP) apresenta um guia prático, com todas as formas de requerer o subsídio de desemprego, para quem se encontre sem trabalho, em tempos de pandemia.

Declaração do empregador

A primeira coisa a fazer em caso de desemprego é pedir uma declaração ao empregador, disponibilizada pela Segurança Social. O modelo RP5044 deve ser preenchido pelo empregador e entregue ao trabalhador que fica desempregado.

Registo no IEFP Online

Munido da declaração e dos dados da Segurança Social, o trabalhador deve registar-se no IEFP Online , inscrevendo-se como candidato a emprego. Além dos dados pessoais, é necessário também preencher o curriculum online.

Pedir o subsídio de desemprego

Depois de inscrito, o trabalhador deve fazer o requerimento do subsídio de desemprego através do IEFP Online, acedendo a um formulário disponível na gestão dos cidadãos do portal. Há um guia de apoio à submissão online de pedidos de subsídio de desemprego que pode providenciar mais informação.

Por email

Quem tiver dificuldades com o site, pode fazer o pedido de subsídio de desemprego enviando um email ao centro de emprego da área de residência. Os endereços de email de cada centro de emprego podem ser encontrados aqui através de uma busca por região, município e freguesia.

Por telefone

Também é possível contactar o centro de emprego através de contacto telefónico, ligando para o centro de emprego da área de residência. Os contactos telefónicos de cada centro de emprego podem ser encontrados aqui através de uma busca por região, município e freguesia.

Atendimento presencial

De momento, o IEFP desaconselha o atendimento presencial devido à pandemia de covid-19 mas garante que todos os centros de emprego se encontram abertos. Assim sendo, quem quiser fazer uma marcação presencial pode dirigir-se ao centro de emprego da zona residência e aguardar, mas o ideal é fazer um agendamento online, efetuado no Portal Siga ou no IEFP Online .

O trabalhador é informado do dia, hora e local para comparência no centro de emprego, recebendo ainda um e-mail ou SMS com o comprovativo da marcação e um código que terá de utilizar no dia do atendimento.

Mais questões?

A linha do IEFP 300 010 001 permite esclarecer dúvidas sobre o subsídio de desemprego. Funciona de segunda a sexta-feira entre as 08h às 20h.

