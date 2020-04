Personalidades escrevem a Marcelo e pedem medidas para reabertura controlada da economia

Marcelo Rebelo de Sousa é um dos destinatários da missiva © António Cotrim/Lusa

Profissionais de saúde, empresários e gestores apelam ao regresso controlado do funcionamento da economia e propõem uma série de medidas como o uso generalizado de máscaras e das novas tecnologias para controlar uma nova vaga de infeções por Covid-19.

Numa carta enviada ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República e ao primeiro-ministro, um conjunto de profissionais de saúde, de gestores e empresários, entre eles os presidentes da Altice, da Vodafone e da NOS, assim como gestores ligados à indústria, à cultura e ao turismo, recordam que é fundamental criar uma alternativa "a novos períodos de lockdown - que se apresentam como um modelo cego e com impacto na economia de um país".

Na carta, a que a agência Lusa teve acesso, dão como exemplo o Japão, Singapura e a Coreia do Sul para afirmar que é possível, com medidas de contenção muito rigorosas, manter a economia e funcionamento sem lockdown e, ao mesmo tempo, conter a propagação do vírus".

"Acreditamos que não é possível suspender a atividade económica até que não exista qualquer risco de contágio. O nosso modelo de sociedade não suportaria uma espera tão prolongada. Mas também consideramos que seria uma atrevida inconsciência retomar a atividade sem adotar cuidados adicionais que garantam que não teremos um ressurgimento a curto e médio prazo", escrevem.

Como medidas adicionais sugerem o uso obrigatório de máscaras por parte de toda a população para reduzir a transmissão do vírus e que, em caso de escassez de material, estas sejam confecionadas em casa seguindo as instruções do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e de entidades internacionais como o Centro de Controlo de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

O diagnóstico precoce de Covid-19, testando todos os suspeitos num prazo de 24 horas desde a manifestação de sintomas, a massificação da utilização dos testes serológicos na população portuguesa, e a utilização, com supervisão da comissão de proteção de dados, de informação cedida pelos operadores de redes móveis para identificar cidadãos eventualmente expostos a risco de contágio par serem informados via SMS ou contacto telefónico são outras das medidas defendidas.

Este grupo de personalidades defende o uso de equipamento de proteção individual em todos os profissionais de saúde, tanto em áreas Covid-19 como não Covid-19 para evitar contágio por doentes que não se enquadrem inicialmente na definição de caso suspeito e a capacitação de grupos específicos em empresas, escolas e comunidades para identificação de casos suspeitos no comunicado.

Defendem que sejam mantidas todas as medidas de distanciamento "que não tenham impacto económico, como o regime de teletrabalho sempre que possível", assim como a ponderação individual do aliviar de cada medida de contenção.

Criar estrutura de Laboratórios e Médicos sentinela para identificação de transmissão do vírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19, assim como a definição dos necessários investimentos adicionais a efetuar no Serviço Nacional de Saúde, "de forma a estar preparado para todos os cenários", são outras das propostas.

"Conforme o alerta da Ordem dos Médicos, temos hoje a consciência clara de que milhares de utentes evitam o SNS, por receio de potencial contágio. Este facto leva a que patologias mais frequentes e igualmente fatais estejam a ser diagnosticadas tardiamente, com consequente aumento da morbilidade e mortalidade", recordam.

Defendem ainda que "Portugal precisa de, tão rápido quanto possível, reinventar e ajustar rotinas tendentes ao regresso a uma certa normalidade reinventada" para que a economia possa "iniciar uma recuperação acelerada".

Portugal, em estado de emergência até 17 de abril e onde o primeiro caso foi confirmado a 2 de março, está na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Os mais recentes dados oficiais dão conta de 535 mortos e 16.934 casos de infeção confirmados em Portugal.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já provocou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 375 mil são considerados curados.

