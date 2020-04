Personalidades pedem redução de 10% no pagamento a companhias de seguros

Agora "os carros estão nas garagens" © Henriques da Cunha/Slideshow/Global Imagens

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 29 Abril, 2020 • 09:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As companhias de seguros também devem fazer a sua parte nestes tempos de pandemia. É o que defende um conjunto de personalidades, que, numa carta endereçada ao Governo, solicitam uma redução no pagamento dos seguros nunca inferior a 10%.

O empresário Henrique Neto, antigo candidato à Presidência da República e deputado do PS, é um dos subscritores do documento, que também tem a chancela de professores, juristas e líderes associativos. Em declarações à TSF, o empresário fundamenta que esta ideia se destina sobretudo ao ramo automóvel. "Os automóveis estão nas garagens. É uma contribuição que as companhias de seguros podem - e a nosso ver, devem - dar perante a situação que se vive atualmente."

Henrique Neto, ouvido pela jornalista Cristina Lai Men, justifica a necessidade desta redução. 00:00 00:00

Para Henrique Neto, "o Estado tem despendido muito dinheiro para apoiar a situação dos portugueses, mas há limites para que o Estado possa chegar a todos". Justifica-se, explica ainda, que "as companhias de seguros contribuam de alguma maneira para atenuar as dificuldades que agora se atravessam, até porque os seguros continuam a ser pagos, num período em que realmente não são utilizados".

Na perspetiva do antigo candidato a Presidente da República, este alívio nos pagamentos deve abranger "pelo menos o equivalente ao tempo em que as pessoas continuarem confinadas em casa (dois ou três meses)".

Ouça o pedido do subscritor da carta. 00:00 00:00

"Supondo que vamos ficar apenas confinados durante esse tempo, será uma redução de mais ou menos 10%", concretiza.

A TSF já contactou os Ministérios da Economia e das Finanças e aguarda uma resposta quanto à carta a favor da baixa nos seguros de automóveis.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS