"Temos de puxar pelo Algarve." Marcelo promete deslocar-se todas as semanas à região

Marcelo promete que irá marcar presença sempre que puder, assumindo-se como uma embaixador da região © Luís Forra/Lusa

Por Maria Augusta Casaca 07 Julho, 2020 • 07:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sentado à mesa num jantar tardio em Montegordo com autarcas, Turismo do Algarve e associações do setor turístico, Marcelo Rebelo de Sousa quis ouvir as ideias de todos para recuperar a economia da região. "Temos que puxar pelo Algarve rápido, rápido, para produzir efeitos este ano", disse o Presidente da República. "O Algarve merece, tem uma qualidade excecional", afirmou Marcelo, em declarações aos jornalistas, antes de entrar para o jantar.

O Presidente da República espera que o Reino Unido possa reconsiderar ainda este mês a sua posição em relação a Portugal enquanto destino turístico, mas adverte que é preciso também diversificar mercados e não ficar de braços cruzados à espera dos ingleses." Temos que olhar para a frente e lutar por turismo que venha de outras origens e que vão definir posições nos próximos dias". Além disso, o Presidente da República espera que o próprio turismo português seja também um mercado importante durante o verão.

Os autarcas do Algarve pedem mais empenho diplomático e fortes campanhas de marketing em Portugal e no estrangeiro. António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) admite ter esperança de que a Irlanda assuma posição diferente da de Inglaterra.

"A Irlanda irá apresentar uma lista até dia 9 e é preciso que nessa lista sejamos considerados um destino seguro." O autarca está convencido de que essa decisão irá pesar na futura posição do Reino Unido em relação a Portugal. Além disso, o presente da AMAL considera necessário apostar em fortes campanhas para promoção do Algarve. E mesmo se os ingleses não escolham voar para a região, pelo menos este verão o Algarve terá um turista certo. Marcelo promete que irá marcar presença sempre que puder, assumindo-se como uma embaixador da região. "Antes das férias que estão previstas para a segunda metade de Agosto, virei cá pelo menos uma vez por semana, todas as semanas, correndo vários pontos do Algarve", garante.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19