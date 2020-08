Turismo do Algarve com mais turistas britânicos, mas ainda espera onda de desemprego

Sagres © Leonardo Negrão/Global Imagens

O número de reservas de turistas britânicos já sofreu um aumento "importante, significativo", de acordo com o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, mas a dimensão da subida ainda não é conhecida e requer uma análise.

Elidérico Viegas sublinha, em declarações à TSF, que os próximos meses serão importantes, mas não o suficiente para esbater todos os prejuízos da pandemia. "Sendo importante para esbater os enormes prejuízos que tivemos ao longo do ano, não será naturalmente suficiente para compensar as quebras até agosto", salienta o responsável associativo.

"É preciso termos consciência de que o mês de setembro e o mês de outubro são de época turística, mas já são meses menos fortes. Os meses do turismo do Algarve são, por excelência, julho e agosto, e, nos meses de abril, maio e junho, praticamente não tivemos turistas. As ocupações reduziram-se a zero."

O golfe, cuja época alta começa no final de setembro, pode ajudar a atenuar as perdas, sobretudo depois de Portugal ter sido integrado na lista dos corredores aéreos britânicos, conforme analisa Elidérico Viegas. "Este aumento da procura por parte do mercado britânico deixa antever algumas perspetivas positivas, sobretudo para o setor do golfe, que, como sabemos, no Algarve tem uma grande importância."

Em agosto a taxa de ocupação nos empreendimentos turísticos do Algarve é de 60%, um valor que está ainda longe de taxas de quase 100% de há uma ano. O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve acredita, no entanto, que os próximos meses não serão tão negativos quanto os anteriores. Tais perspetivas não afastam a previsão de que o desemprego na região venha ainda a aumentar e de forma acentuada, considera Elidérico Viegas, que assiste a situações "muito complicadas".

"O Algarve tem tido um aumento de desemprego exponencial que já se situa nos 232%, e, como as medidas adotadas pelo Governo não se ajustam às necessidades das empresas hoteleiras e turísticas, espera-se que o desemprego cresça a partir de outubro", analisa. E "a zona de maior oferta, Albufeira, é também a que concentra maior aumento de desempregados".

O mecanismo da retoma progressiva à atividade, plano do Executivo, que agora substitui o lay-off simplificado extinto em agosto, vai contribuir para esta tendência de subida do desemprego, acrescenta o representante do setor turístico do Algarve. "A primeira versão estava de acordo com as necessidades empresariais, e por isso teve a adesão enorme que teve, mas as alterações introduzidas depois, que entraram em vigor em agosto, já não se adaptam às empresas."

O "desajuste" vai refletir-se "no número de empresas que vão encerrar e no aumento do desemprego", a constatar-se já a partir de outubro, de acordo com Elidérico Viegas.

