A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no Parlamento nos próximos dias 26 e 27

Fernando Medina entregou esta segunda-feira a proposta do Orçamento do Estado para este ano. O documento de 444 páginas já está disponível para consulta no site da Assembleia da República.

CONSULTE AQUI A PROPOSTA DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2023 NA ÍNTEGRA

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.