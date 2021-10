Veja aqui as simulações dos novos escalões do IRS

Os contribuintes com rendimentos anuais entre os 10 e os 25 mil euros foram aqueles que mais beneficiaram

O redesenho dos escalões do IRS abrangerá mais de um milhão e meio de agregados com rendimento coletável superior a 10.736 euros.

A garantia é do governo, que no relatório do Orçamento do Estado para 2022 escreve que "a avaliação das revisões dos escalões de IRS ocorridas entre 2018 e 2022 permite concluir que os contribuintes com rendimentos anuais entre os 10 e os 25 mil euros foram aqueles que mais beneficiaram em função do seu nível de imposto a pagar (com ganhos entre os 10% e os 13%)", acrescentando que "em termos de redução do valor absoluto do imposto a pagar, os contribuintes com maior redução de IRS situam-se entre os 15 e os 45 mil euros de rendimentos anuais, chegando a redução de imposto a superar os 600 euros para agregados com dois sujeitos passivos e rendimentos brutos anuais entre os 25 e os 40 mil euros".

A EY foi mais longe e calculou um conjunto alargado de simulações que pode consultar aqui.*

A análise mostra que o impacto da alteração aos escalões do imposto começa de forma tímida nos salários de mil euros, que ganham menos de 1 euro líquido por ano. Salários mensais de 1300 euros já poderão alcançar vantagens de 135,50 euros anuais.

Como sempre acontece no IRS, o valor apurado depende também de outros fatores, como o estado civil e o número de filhos.

O acréscimo no salário líquido anual vai crescendo com os escalões. Um salário ilíquido de cinco mil euros pode aspirar a uma melhoria anual de 403,58 euros.

A EY nota que as "simulações foram efetuadas com base nas regras fiscais em vigor à data de preparação dos cálculos e visam quantificar a poupança fiscal, decorrente da Proposta do Orçamento de Estado para 2022, para sujeitos passivos que obtenham exclusivamente rendimentos da Categoria A". E acrescenta que "nos cenários de sujeitos passivos casados, dois titulares de rendimentos, estamos a assumir que ambos auferem exatamente o mesmo montante de rendimento anual".

*Pressupostos dos cálculos EY:

1 - As presentes simulações foram efetuadas com base nas regras fiscais em vigor à data de preparação dos cálculos e visam quantificar a poupança fiscal, decorrente da Proposta do Orçamento de Estado para 2022, para sujeitos passivos que obtenham exclusivamente rendimentos da Categoria A.

2 - A remuneração atual considerada corresponde a 14 meses do rendimento bruto mensal.

3 - Nas presentes simulações, nos cenários de sujeitos passivos casados, dois titulares de rendimentos, estamos a assumir que ambos auferem exatamente o mesmo montante de rendimento anual.

4 - As simulações foram efetuadas considerando exclusivamente as deduções por dependentes (assumindo filhos com idades superiores a 6 anos) e sem considerar quaisquer outras deduções à coleta.

5 - O rendimento líquido foi apurado da seguinte forma: rendimento bruto - contribuições para a Segurança Social (11% do rendimento bruto) - IRS a pagar.

