Estacionamento em Lisboa volta a ser pago a partir de segunda-feira

A fiscalização do pagamento de estacionamento na via pública em Lisboa regressa na próxima segunda-feira, 11 de maio. Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa anuncia esta quinta-feira que a EMEL volta a fiscalizar a partir da próxima semana.

Em comunicado, a autarquia explica que o estacionamento continua a ser gratuito para todos "os veículos de residentes com dístico válido (e a todos a quem já tenha sido garantido acesso) no conjunto dos parques de estacionamento da EMEL", válido até ao dia 30 de junho.

A autarquia de Lisboa explica ainda que mantem a "extensão automática de todos os dísticos atribuídos até junho de 2020, ou até junho de 2021 para os dísticos renovados a partir de 1 de março".

Para permitir o acesso aos estacionamentos nos próximos meses, a Câmara Municipal de Lisboa promete a "criação de um processo interno na EMEL com vista a processar com urgência pedidos de dísticos novos, como forma de resposta aos residentes que porventura possam não ter solicitado o dístico, até ao momento e que estejam interessados em fazê-lo", pode ler-se no comunicado.

A fiscalização do pagamento de estacionamento em Lisboa estava suspensa desde 16 de março.



