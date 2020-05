Marcelo saúda compromisso entre Governo, patronato e UGT

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 12 Maio, 2020 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República sauda a declaração de compromisso para a retoma económica assinada pelo Governo, confederações patronais e UGT, considerando-a um contributo para "um clima de confiança e de paz social".



Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com este "entendimento tripartido", referindo que foi assinado "pelo Governo, pela confederação sindical UGT e pelas confederações empresariais CAP, CCP, CIP e CTP".



"Este entendimento tripartido é um contributo importante para promover um clima de confiança e de paz social, necessário para ultrapassarmos a atual crise de saúde pública e para enfrentarmos em conjunto e com sucesso os desafios económicos e sociais presentes e futuros", considerou o chefe de Estado.



A assinatura deste compromisso, não subscrito pela central sindical CGTP-IN, realizou-se hoje numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.



Devido à pandemia de covid-19, em Portugal foi decretado o estado de emergência, que vigorou entre 19 de março e 02 de maio, do qual se transitou para a atual situação de calamidade.



Durante este período, o Governo adotou medidas extraordinárias e impôs o encerramento de um conjunto de atividades e estabelecimentos, tendo entretanto programado a sua reabertura gradual, com novas regras de funcionamento para conter a propagação da covid-19.



LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19