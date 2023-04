"Afirmações vergonhosas." Rui Rocha diz que Lula da Silva veio a Portugal para "atacar a UE"

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Rui Oliveira Costa 22 Abril, 2023 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder da Iniciativa Liberal criticou as declarações de Lula da Silva relativamente à guerra na Ucrânia, apelidando-as de "vergonhosas".

"Lula da Silva veio a solo português atacar a União Europeia, afirmando que esta, 'se não faz a paz, contribui para a guerra'. Depois de uma sucessão de afirmações vergonhosas de Lula, baseadas na inaceitável equivalência entre invasor e agredido, temos agora a equivalência entre os que agridem e aqueles que dão apoio a quem se defende", acusa Rui Rocha, numa publicação no Twitter.

Lula da Silva veio a solo português atacar a União Europeia, afirmando que esta, "se não faz a paz, contribui para a guerra". Depois de uma sucessão de afirmações vergonhosas de Lula, baseadas na inaceitável equivalência entre invasor e agredido, temos agora a equivalência entre... - Rui Rocha (@ruirochaliberal) April 22, 2023

Para o líder liberal, "há uma enorme miséria moral nesta argumentação reiterada que poderia ser utilizada pelo próprio Putin ou também pelo PCP, por Bolsonaro ou por Salvini".

E remata: "As suas posições e discursos são, estes sim, verdadeiramente equivalentes no desprezo pelo direito internacional, pela paz e pela liberdade."

Lula da Silva voltou este sábado a condenar a invasão russa da Ucrânia, ainda que tenha reiterado "uma solução negociada" para o conflito.

"Precisamos de criar urgentemente um grupo de países que tente sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz", disse o Presidente do Brasil, depois de ter sido recebido por Marcelo Rebelo de Sousa.