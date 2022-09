Apoios às famílias. IL afirma que "montanha pariu um rato" e acusa PS de "propaganda"

Rodrigo Saraiva, líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF/Lusa 05 Setembro, 2022 • 22:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, considerou hoje que as medidas apresentadas pelo Governo para combater a inflação mostram que "a montanha pariu um rato" e acusou o executivo socialista de "propaganda" e incompetência.

"Depois destes dois dias de pré-anúncios do que vinha aí, a montanha pariu um rato, é a conclusão que se tira", considerou Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

O deputado reagia às medidas aprovadas pelo Governo em Conselho de Ministros extraordinário que visam combater os impactos da inflação e que já foram entretanto promulgadas Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O dirigente liberal acusou o PS de "propaganda", algo que disse ser "típico" dos socialistas, centrando-se numa das medidas anunciadas da redução de 13% para 6% da taxa do IVA sobre a eletricidade, com o objetivo de entrada em vigor até 01 de outubro.



Segundo Rodrigo Saraiva, "o IVA de 23% vai-se manter" e essa taxa máxima representa "a maior parte certamente do consumo que os portugueses pagam", quer as famílias quer as empresas, comércio, restauração.



"É uma fraude, o PS na sua propaganda a enganar as pessoas", acusou.



O líder parlamentar liberal acusou novamente o primeiro-ministro de "mentir aos portugueses durante estes quatro a cinco meses porque desde abril podia ter baixado o IVA da eletricidade e do gás" para a taxa mínima de 6%, e anunciou que o partido vai voltar a apresentar esta proposta.



"Quando os portugueses mais precisam o PS falha e falha porque é incompetente", acusou.