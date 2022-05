Após anúncio de Marcelo, Costa confirma que vai à Ucrânia "no dia em que lá chegar"

A visita já tinha sido anunciada por Marcelo, que não adiantou a data exata da mesma. Costa também não foi mais longe e, questionado sobre se ficou surpreendido com as declarações do Presidente da República, respondeu: "Se anunciou, está anunciado."