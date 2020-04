Cavaco Silva ausente das celebrações do 25 de Abril na Assembleia da República

© Nuno André Ferreira/Lusa

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva não vai estar presente na cerimónia comemorativa do 25 de Abril, que vai decorrer na Assembleia da República no próximo sábado. De acordo com o gabinete de comunicação, o ex-chefe de Estado não justificou a ausência.

Jorge Sampaio também já tinha confirmado que não estaria presente na sessão solene, enquanto Ramalho Eanes vai marcar presença apesar de não concordar com o modelo das comemorações.

A conferência de líderes decidiu que celebração dos 46 anos da Revolução dos Cravos vai mesmo, mas em moldes diferentes do que é habitual, devido à pandemia da Covid-19, sendo que haverá menos deputados e convidados presentes.

Ao contrário do ano passado, em que marcaram presença 700 pessoas, este ano vão assistir à sessão solene um terço dos deputados e menos convidados, num total de 130 pessoas.

A opção de realizar a cerimónia em tempos de pandemia da Covid-19 tem estado envolta em polémica, nomeadamente devido às restrições de confinamento pedidas à população. Porém, Ferro Rodrigues já disse por diversas vezes que a decisão foi tomada de forma democrática e que o dia da liberdade vai ser comemorado também este ano.

