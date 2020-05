CDU considera que a "novela" sobre Centeno revela "falta de controlo político"

© Miguel A. Lopes/Lusa

O deputado comunista Duarte Alves considera que o episódio entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças revela "desarticulação" dentro do Governo. No Fórum TSF, o deputado da CDU fala de "falta de controlo político" do PS no Governo.

"Sobre esta "novela" entre o primeiro-ministro e o Ministro das Finanças, aquilo que temos a assinalar é a gravidade da desarticulação numa matéria tão importante como esta do Novo Banco", considera Duarte Alves.

"Mais grave do que essa desarticulação, é que isto revela uma falta de controlo político sobre uma transferência para o Novo Banco", reitera o deputado.

"Revela um contraste total entre as facilidades que se criaram para este financiamento para o Novo Banco, e as dificuldades porque passam as pequenas e médias empresas para terem o apoio do Estado", assinala o deputado da CDU.