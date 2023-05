"Como é possível o ministro Galamba continuar em funções?"

O deputada do Partido Comunista Português (PCP), Bruno Dias © Miguel A. Lopes/Lusa

O deputado do PCP Bruno Dias mostrou-se incrédulo por, apesar de toda a polémica e do que se soube esta semana na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, ainda "continuar em funções", mas não tem dúvidas de que se mantém para privatizar a TAP.

"Isto é muito claro. O foco do PCP tem sido, desde o início na comissão parlamentar de inquérito, discutir a TAP, falar sobre a TAP e o que se verifica é que este Governo vai andando em frente com a privatização da companhia aérea num contexto em que fica demonstrado que serve essencialmente para garantir o negócio dos interesses privados que venham a apropriar-se da campanha. Este atual ministro só está em funções porque substituiu outro que se demitiu por causa da TAP. Os problemas de fundo exigem uma rotura com as políticas que estão a ser seguidas", sublinhou Bruno Dias.

Para os comunistas, o Governo tem de romper com as "políticas desastrosas" para poder resolver os problemas do país.

"Entretanto o que resta são os problemas de fundo sobre o futuro da companhia", afirmou o deputado comunista.

Sobre o SIS, Bruno Dias considera que o recursos aos serviços de informação neste contexto "exige um conjunto de esclarecimentos cabais".