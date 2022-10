Conselho de Estado pede políticas para "mitigar inflação" e "combate à pobreza"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, preside à reunião do Conselho de Estado © José Sena Goulão/Lusa

Mitigar a inflação e incentivar o crescimento são as grandes prioridades para o país, aos olhos do Conselho de Estado, que esteve reunido, esta tarde, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para analisar a situação económica e social em Portugal.

Num encontrou que durou cerca de três horas e meia, os conselheiros de Estado expressaram preocupação com o "combate à pobreza", a "diminuição das desigualdades sociais" e o "bem-estar dos cidadãos", conjugando "exigências prementes de curto prazo com perspetivas de médio e longo prazo".

De acordo com a nota publicada pela Presidência da República, no final do encontro, foi sublinhada "a importância de concretizar políticas que permitam mitigar a inflação e seus efeitos e incentivar o crescimento", conjugando "exigências prementes de curto prazo com perspetivas de médio e longo prazo".

Em cima da mesa, no encontro, estiveram os "obstáculos e os desafios que se colocam a Portugal, em termos económicos e sociais, face ao atual quadro de incertezas e dificuldades, quer a nível nacional, quer a nível europeu e mundial".

A reunião do Conselho do Estado acontece um dia depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2023, na generalidade, na Assembleia da República.

Os conselheiros de Estado e o Presidente da República estiveram reunidos, a partir das 15h00, no Palácio da Cidadela de Cascais. A reunião contou, no entanto, apenas com 14 membros. Ausentes estiveram o presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Caupers, o antigo Presidente da República Ramalho Eanes, Lídia Jorge e António Damásio.