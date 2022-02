Constituição de futuro Governo deve ser anunciada na semana de 20 de fevereiro

António Costa © Pedro Rocha/Global Imagens

Por TSF 01 Fevereiro, 2022 • 08:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O gabinete do primeiro-ministro rejeitou, através de comunicado enviado às redações, qualquer especulação sobre o processo e a composição do novo Governo. As informações relativas ao novo Executivo serão transmitidas por António Costa ou pelo gabinete do primeiro-ministro, acrescenta o comunicado.

Antes de o Governo poder ser empossado, ainda acontecerão a audição dos diferentes partidos com representação parlamentar pelo Presidente da República, a indigitação por Marcelo Rebelo de Sousa do primeiro-ministro, a publicação oficial dos resultados e a instalação da nova Assembleia da República. Só em seguida, num processo que se espera concluído "na semana que se inicia a 20 de fevereiro", o primeiro-ministro entregará a Marcelo Rebelo de Sousa a proposta de composição do Executivo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE AS LEGISLATIVAS 2022