Costa propõe salário mínimo de 705 euros no próximo ano e de 850 euros em 2025

É o trunfo que o primeiro-ministro, António Costa, vai levar à mesa das negociações com Bloco de Esquerda e PCP, naquela que será provavelmente a última ronda negocial antes da votação do Orçamento do Estado: ao que a TSF apurou, no início desta comissão política, António Costa confirmou que o salário mínimo vai subir para os 705 euros no próximo ano, um aumento de 40 euros em relação ao valor atual.

O primeiro-ministro explicou ainda que o Governo tem a intenção de aumentar o salário mínimo para os 850 euros em 2025, um valor que não é novidade. O que se torna notícia é o fator tempo, já que o Governo prevê chegar a esse valor em quatro anos, ou seja, que haja um aumento de 50 euros a cada ano.

Na sua intervenção inicial na Comissão Política do PS, António Costa revelou ainda que, para 2022, está previsto o maior aumento extraordinário das pensões dos últimos seis anos, numa aproximação clara ao PCP para tentar a aprovação do Orçamento do Estado.

Fontes socialistas confirmaram também à TSF que António Costa assumiu que não deseja eleições, mas não teme ir a votos porque, diz o próprio, o Governo deve fazer tudo o que pode para chegar a um acordo, mas não a qualquer preço.

Costa defende que a solução governativa à esquerda ainda não está esgotada, mas não depende apenas do Partido Socialista.