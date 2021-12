"É um ciclo que termina." Costa aceita demissão de Eduardo Cabrita

O primeiro-ministro António Costa © Paulo Cunha/Lusa

António Costa aceitou a demissão de Eduardo Cabrita e já comunicou a Marcelo Rebelo de Sousa que vai designar uma pessoa para substituir o ministro da Administração Interna até às próximas eleições legislativas, em janeiro.

"Quero agradecer estes seis anos de colaboração, enfatizar os resultados e ganhos em termos de segurança que o país teve ao longo dos últimos quatro anos, fruto do trabalho das forças de segurança na redução dos índices de criminalidade e nos resultados em termos de diminuição do número de incêndios e de área ardida", começou por dizer aos jornalistas.

O primeiro-ministro justifica o facto de Eduardo Cabrita não ter colocado o lugar à disposição mais cedo com a preocupação de evitar perturbar "o normal decorrer das investigações".

"A acusação que foi deduzida nada diz sobre o ministro, refere-se exclusivamente ao motorista, que terá direito ao exercício do contraditório. Foi Eduardo Cabrita que me solicitou o pedido de exoneração, mandou-me uma mensagem a dizer que precisava de falar comigo com urgência. Pediu-me a exoneração e eu aceitei", explicou Costa, que falou no Porto à margem de uma sessão empresarial.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, demitiu-se esta sexta-feira, na sequência da acusação de homicídio por negligência do Ministério Público ao seu motorista pelo atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano.

Numa declaração aos jornalistas, em Lisboa, onde fez um balanço do seu mandato, Eduardo Cabrita referiu-se ao acidente que provocou a morte de um trabalhador na autoestrada dizendo que "mais do que ninguém" lamenta "essa trágica perda irreparável" e deixou críticas ao "aproveitamento político que foi feito de uma tragédia pessoal", algo que disse ter observado "com estupefação".