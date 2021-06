Ferro Rodrigues e o Euro: "Bom fim de semana a todos. Os que puderem em Sevilha, claro"

© Mário Cruz/Lusa

Por Francisco Nascimento 25 Junho, 2021 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No final da sessão plenária desta sexta-feira, Ferro Rodrigues voltou a referir-se à deslocação de portugueses ao sul de Espanha, para assistir ao jogo de Portugal com a Bélgica, que decorre no domingo. O presidente da Assembleia da República despediu-se dos deputados, marcando encontro "com os que puderem" em Sevilha

"Até para a semana, bom fim de semana a todos. Os que puderem em Sevilha, claro", atirou.

Ouça as declarações de Ferro Rodrigues sobre Sevilha no Parlamento 00:00 00:00

Recorde-se que Ferro Rodrigues apelou a uma "deslocação massiva" dos portugueses ao sul de Espanha, declarações que causaram polémica dada a situação pandémica vivida pelos dois países.

O presidente da Assembleia da República, assim como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vão estar presentes no jogo dos oitavos-de-final do Euro 2020, que coloca a Bélgica no caminho de Portugal.

O projeto de resolução para assentimento do Parlamento à deslocação do chefe de Estado a Sevilha foi aprovado esta sexta-feira com os votos favoráveis de todas as bancadas, à exceção do deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo.

Na quinta-feira, a ministra de Estado e da Presidência escusou-se a comentar o apelo de Ferro Rodrigues para a deslocação dos portugueses a Sevilha, alertando para o "momento crítico da evolução da pandemia".

"Aquilo que gostaria de reafirmar é a necessidade de procurarmos cumprir as regras, ser cautelosos, usar a máscara, evitar ajuntamentos", apelou no final do Conselho de Ministros.