Galamba admite que sugeriu a ex-CEO da TAP que estivesse presente em reunião preparatória

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, diz que foi ele quem propôs à ex-CEO da TAP Christine Ourmières-Widener, que participasse numa reunião com um deputado socialistas e elementos do Governo antes de ser ouvida no Parlamento, em janeiro.

Em declarações aos jornalistas no Ministério das Infraestruturas, João Galamba evoca o que terá dito a Christine Ourmières-Widener:

"Olhe, tenho um pedido do grupo parlamentar para uma reunião preparatória [da Comissão de Economia]. Não faz muito sentido eu ir à reunião preparatória, porque não sou eu que vou falar da TAP na reunião preparatória, quem vai falar da TAP na reunião preparatória é a senhora CEO, portanto, não sei se quiser participar... Já tive informação que havia interesse em falar consigo, se quiser participar pode participar."

A ex-CEO não confirmou de imediato que estaria presente, conta Galamba, e só mais tarde seria o ex-adjunto exonerado Frederico Pinheiro a enviar uma mensagem ao ministro para dizer que Christine Ourmières-Widener queria estar presente na reunião e perguntar se podias ser.

"Pode? E eu digo 'pode' (...) O que eu fiz foi não me opor, porque de facto não vejo qual é o problema. Não foi uma reunião de preparação de uma comissão de inquérito, foi chamada à Comissão de Economia", argumenta.

