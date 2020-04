Governo parte para Conselho Europeu à procura de "consenso ambicioso"

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros © Rodrigo Antunes/Lusa

O objetivo está traçado e tem respaldo dos parceiros sociais: o plano futuro de recuperação da economia europeia deve ser financiado por um empréstimo a contrair pela União Europeia e deve chegar aos Estados-membros através de "subsídios ou subvenções".

A ideia foi deixada clara pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, depois da reunião da Concertação Social onde o Conselho Europeu da próxima quinta-feira foi o tema em cima da mesa.

Para Santos Silva, o acordo a que chegou o Eurogrupo é positivo, "sem precedentes", mas é insuficiente. Por isso mesmo, Portugal vai para esta cimeira defender que o Conselho "dê um mandato político forte" à Comissão Europeia para que possa apresentar uma proposta de financiamento para a recuperação económica e social que segue à pandemia de Covid-19.

E ambição precisa-se. O chefe da diplomacia portuguesa lembra que Mário Centeno já colocou um número em cima da mesa e que ele tem doze zeros .

"É muito importante que desse consenso resulte um passo em frente, significando um plano de recuperação muito ambicioso. O ministro das Finanças, na qualidade de presidente do Eurogrupo, já pôs uma ordem de grandeza em cima da mesa: estamos a falar de centenas de milhões de euros, provavelmente na ordem do bilião de euros", nota Augusto Santos Silva.

Defendendo como positiva a orientação seguida pela Comissão Europeia de ligar esse fundo ao quadro financeiro plurianual, o governante salienta que o empréstimo "para alavancar esse fundo" deve ser contraído pela própria União Europeia.

Lisboa defende ainda que, na distribuição das verbas, Bruxelas não sobrecarregue os Estados-membros "com dívidas excessivas". Por isso mesmo, o governo "inclina-se para que sejam utilizadas eficientemente formas ligadas a subvenções e subsídios", na margem que puder obter consenso entre os Estados-membros.

Redução do IVA nas máscaras e desinfetantes

O repto foi lançado pelo PSD no último debate de prorrogação do Estado de Emergência e a Ordem dos Farmacêuticos já se juntou a ele: reduzir para a taxa mínima o IVA nos equipamentos de proteção individual como as máscaras e os desinfetantes.

Para que seja possível de concretizar, essa redução tem de ser concertada a nível europeu e o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu que nesta reunião da Concertação Social um parceiro levou o assunto para cima da mesa.

No entanto, questionado pela TSF se Portugal vai levar o assunto a este Conselho Europeu, Augusto Santos Silva diplomaticamente responde que o país "está envolvido na discussão".

"Respondemos da forma mais transparente e simples possível: as questões relacionadas com o IVA são questões de natureza europeia e, portanto, a eventual alteração do IVA de produtos, designadamente de produtos que hoje são bens essenciais na resposta sanitária, é também uma decisão europeia e nós estamos envolvidos nessa discussão", diz Santos Silva.

A questão é: Portugal vai levantar esse tema na cimeira de quinta-feira? "Estamos envolvidos nessa discussão", conclui Santos Silva.