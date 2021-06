"Insidiosas mentiras." Cabrita desmente instruções à PSP durante a Champions

Eduardo Cabrita © Manuel de Almeida/Lusa

Eduardo Cabrita lembra que a organização, quer da final da taça de Portugal, quer da Champions, foi a Federação Portuguesa de Futebol e rejeita qualquer interferência do Executivo.

"A PSP adotou a resposta adequada, e é uma infâmia ser porta-voz da mentira de que o ministro da Administração dá instruções sobre como esta força deve intervir", disse Cabrita em resposta às críticas do PSD que considerou que a o ministro voltou a falhar na preparação.

Eduardo Cabrita está esta manhã no Parlamento, onde elogiou a atuação das forças de segurança, criticando o que classifica de "insidiosas mentiras" a propósito da atuação no último fim de semana durante os festejos dos adeptos do Chelsea e do Manchester United na final da Champions.

"Temos sempre a aprender com aquilo que são as respostas a estes grandes desafios, mas queria aqui mostrar o reconhecimento do Governo pela capacidade operacional, mesmo quando são objeto de insidiosas mentiras, como foi a propalada instrução para uma não intervenção, no Porto, por parte de uma das unidades da PSP", sublinhou o ministro na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

