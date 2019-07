Pai de Pedro Nuno Santos e marido de Van Dunem também têm negócios com o Estado

© Sara Matos/Global Imagens

O caso do filho do secretário de Estado da Proteção Civil e dos negócios com o Estado não será único. De acordo com o Observador , as empresas do pai de Pedro Nuno Santos e do marido de Francisca Van Dunem também têm contratos com o setor público.

Alegadamente, o pai do ministro das Infraestruturas e da Habitação têm duas empresas que mantêm negócios com o Estado há vários anos e a ligação não foi travada quando o filho assumiu o cargo de governante.

O jornal refere quem, desde 2009, as duas empresas já fizeram negócios com o Estado em valores acima de um milhão de euros, sendo que mais de metade foi fechado durante o presente Governo, onde Pedro Nuno Santos tem funções no Executivo.



Por outro lado, também o marido de Van Dunem, Eduardo Paz Ferreira, tem contratos com o Estado e nos últimos dez anos realizou negócios que rondam os 1,4 milhões de euros. Em abril deste ano, o advogado garantiu publicamente, em declarações ao Expresso , que não abdicava desta área de negócio pelo facto de a mulher ter funções governativas. Contudo, Paz Ferreira revelou que deixaria de fazer contratos com o ministério em que a mulher assume funções.

Esta semana, o Governo viu-se envolvido numa polémica, depois de o secretário de Estado da Proteção Civil ter sido chamado a assumir responsabilidades por várias situações que envolvem não só a distribuição de golas antifumo inflamáveis, mas também os contratos que o seu filho celebrou com o Estado.

O filho do secretário de Estado da Proteção Civil celebrou pelo menos três contratos com o Estado, depois de o pai, José Artur Neves, assumir funções governativas.