Rádios transmitem primeiro grande debate a seis das Legislativas

O debate da rádio - Legislativas 2019

Aconteceu em 2015. Volta a acontecer quatro anos depois. TSF, Renascença, Antena 1 juntaram-se para realizar dois debates eleitorais, com vista às eleições do próximo dia 6 de outubro. O primeiro é já na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro, e junta António Costa (PS), Rui Rio (PSD), Catarina Martins (BE), Jerónimo de Sousa (CDU), Assunção Cristas (CDS) e André Silva (PAN).

É o primeiro grande debate entre os líderes dos seis partidos com assento parlamentar. Uma oportunidade para os eleitores ficarem a saber o que une, mas, sobretudo, o que divide PS, PSD, BE, CDU, CDS e PAN, nos temas que são determinantes para o futuro de Portugal.

Com moderação de Anselmo Crespo (TSF), Natália Carvalho (Antena 1) e Eunice Lourenço (Renascença), o "Debate da Rádio" tem transmissão em direto e em simultâneo na TSF, na Antena 1 e na Renascença, na quarta-feira, a partir das 10H e pode ainda ser acompanhado em livestreaming e ao minuto em tsf.pt.

Para este dia a TSF preparou uma grande emissão, que começa de manhã bem cedo, Manhã TSF, conduzida por Nuno Domingues. A partir do 12H, Judith Menezes e Sousa, assegura o rescaldo do primeiro grande debate a seis, com a análise e a opinião dos comentadores TSF.

O frente a frente decisivo também é na rádio

As três principais rádios - que são ouvidas regularmente por mais de dois milhões de pessoas - voltam a juntar-se para uma emissão conjunta, no dia 23, com o frente-a-frente decisivo entre António Costa e Rui Rio. Um debate transmitido a partir da Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, e que também poderá ser acompanhada em tsf.pt.