Constâncio admite processar Filipe Pinhal: "É uma pessoa sem credibilidade"

© Natacha Cardoso/Global Imagens

Vítor Constâncio admite processar Filipe Pinhal, antigo administrador do BCP que acusou Constâncio de ter "corrido com ele" das listas para a liderança do banco de Portugal, depois de terem sido recusados empréstimos a Joe Berardo. As afirmações foram feitas esta terça-feira na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

Pub Pub

"Pondero processar o Doutor Filipe Pinhal. É uma decisão que ainda não está tomada, porque nem ouvi as declarações, os advogados têm de analisar, mas estou a ponderar", admitiu à TSF.

Ouça as declarações de Vítor Constâncio à TSF 00:00 00:00

Ouvido pela TSF Vítor Constâncio, o antigo governador do Banco de Portugal, garante que estas declarações são uma autêntica calúnia e admite avançar para os tribunais com um processo contra Filipe Pinhal.

"O Doutor Filipe Pinhal é uma pessoa sem qualquer credibilidade. Foi condenado pelos tribunais criminais e em processos do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários por crimes cometidos no Banco Comercial Português", sublinhou Constâncio à TSF.

O antigo governador do Banco de Portugal fala em calúnias e diz que as declarações de Filipe Pinhal se tratam de "uma acusação falsa, sem fundamento e sem factos".