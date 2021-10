Joacine sobre OE2022: "Abstenho-me na generalidade, com um olho na especialidade"

© AFP

Joacine Katar Moreira anunciou esta segunda-feira, em entrevista à TSF, que vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022. Ainda assim, a deputada não inscrita tem a expectativa de que a proposta seja aprovada na generalidade.

"Eu abstenho-me na generalidade, obviamente com um olho na especialidade. Este é um orçamento que ainda tem imenso espaço de melhoria, nomeadamente no investimento inequívoco no SNS, no aumento do rendimento das famílias", sustenta.

A deputada não inscrita considera não só necessário que o Executivo "ouça muito mais os partidos à esquerda", mas também que os partidos de esquerda ouçam "com mais humildade" os seus militantes.

Também esta manhã, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou a decisão de se abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, considerando ser esse "o voto responsável" e aguardando acolhimento de novas propostas na especialidade.



Já a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou que o partido votará contra o Orçamento do Estado para 2022 caso o Governo não aceite as nove propostas "muito claras".

O PAN e o PCP anunciam esta segunda-feira o sentido de voto na generalidade do Orçamento do Estado para 2022. O PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal já anunciaram que votarão contra.

