João Galamba diz que "fazer um bom trabalho" é a melhor forma de "facilitar a vida" a António Costa

João Galamba © José Coelho/Lusa

Por Carolina Rico 10 Junho, 2023 • 17:15

João Galamba reitera que não mentiu na Comissão de Inquérito à TAP e garante que se sente "confiante" e "contente" com o seu trabalho, referindo-se à eletrificação na linha do Douro.

No final da cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Peso da Régua, o ministro das Infraestruturas foi questionado sobre as suas declarações a propósito da polémica que envolve o seu ex-adjunto e repete: "não, não menti".

Sobre se ajudaria António Costa saindo do Governo, João Galamba defende que "facilitar a vida ao primeiro-ministro é fazer um bom trabalho".

"O meu foco neste momento é o trabalho (...) e concretizar os projetos que tenho em mãos, e acredite que são muitos."

"Tenho muito trabalho a fazer", diz João Galamba 00:00 00:00

João Galamba desvaloriza ainda o facto de ter sido vaiado por populares à chegada ao local da cerimónia do 10 de Junho. "Tive receções boas e más, como tenho em todo o lado", aponta.

Ao chegar à Avenida do Douro esta manhã, o ministro das Infraestruturas foi anunciado pelos altifalantes e os populares presentes no local começaram a assobiar, com alguns a gritarem "ganha vergonha", "vai embora" e outras palavras depreciativas.