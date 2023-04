Galamba não se demite e reitera "negação categórica" de que tenha ocultado informações à comissão de inquérito

O ministro das infraestruturas, João Galamba © Rui Minderico/Lusa

O ministro das infraestruturas, João Galamba, volta a negar que tenha tentado ocultado quaisquer informações à comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP e afirma que vai manter-se no cargo.

"Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste Governo e estou aqui de facto como ministro das Infraestruturas neste Governo", afirma João Galamba em declarações aos jornalistas no Ministério das Infraestruturas.

"Quero concentrar-me no que é essencial que a defesa da verdade", destaca, reiterando que o " Ministério nunca quis ocultar a existência de quaisquer notas à CPI, antes pelo contrário."

"Reitero a negação categórica das acusações de tentar condicionar ou omitir informações prestadas à CPI da TAP. Acrescento que a prova de que essas acusações são falsas e contraditórias é o facto de toda a informação recolhida ter sido enviada, graças à insistência do meu gabinete junto do doutor Frederico Pinheiro, o que pode facilmente ser comprovado por múltiplas mensagens e pelos testemunhos de quem presenciou este infeliz episódio."

"Posteriormente à exoneração, o adjunto dirigiu-se às instalações do Ministério das Infraestruturas, onde procurou levar o computador de serviço, o que tentou fazer recorrendo à violência junto da chefe de gabinete e de uma assessora", condena, explicando que foi, nesta altura, contactada a PSP.

"Estes factos foram devidamente denunciados às autoridades competentes pelas agredidas. No estrito cumprimento da lei, a minha chefe de gabinete comunicou às autoridades competentes o alerta para um furto de um computador portátil, propriedade do Estado português, que continha informação classificada pelo Gabinete Nacional de Segurança. Essas autoridades agiram no cumprimento das suas competências e no quadro da informação que a minha chefe de gabinete lhes transmitiu como era seu dever."

"Os factos mostram que não se trata aqui de haver versões contraditórias", garante João Galamba. "Os factos são claros, diria mesmo cristalinos, e demonstram à saciedade os esforços de todos os elementos da minha equipa, nas insistências reiteradas para que tudo fosse recolhido."

O ministro das infraestruturas argumenta ainda que "no momento em que se percebeu que afinal, não estava tudo recolhido" foi pedida "uma prorrogação de prazo exatamente para que pudéssemos cumprir cabalmente com as nossas obrigações perante perante o CPI", como foi feito, assegura.

Segundo noticiou o Expresso esta sexta-feira, João Galamba terá contactou o Serviço de Informações de Segurança (SIS) para "reportar o roubo" de um computador portátil por parte do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, por estarem em causa documentos classificados pelo gabinete nacional de segurança. Por sua vez, Frederico Pinheiro acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO.

Notícia em atualização