"Um desrespeito." Lacerda Sales aconselha Adão e Silva a retratar-se do "juízo" sobre CPI à TAP

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, António Lacerda Sales, aconselha o ministro da Cultura a "retratar-se" das palavras que dirigiu aos deputados em entrevista à TSF e ao JN este domingo e considera que a linguagem utilizada não parece "sequer urbana" nem elegante, entrando no plano do "juízo" e não da opinião.

Nesta entrevista, Pedro Adão e Silva identificou uma "degradação do ambiente político" em Portugal que diz não ser "independente de coisas como aquelas que se passaram" na comissão de inquérito à TAP.

Líder da comissão de inquérito acredita que este foi um momento "menos feliz". 00:00 00:00

Assinalando a "transformação das inquirições em noites sem paragem, sem saber se se falou ao telefone às 10h00 ou às 10h05, se foi antes ou depois", Adão e Silva comentou que "os deputados são uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80". O ministro aponta também ao "género de comentário, como se comenta os reality shows, nos canais noticiosos à noite".

"Se isso não contribui igualmente para a degradação das imagens e da democracia? A minha resposta é que contribui", afirmou. Estas são declarações que Lacerda Sales diz querer ver como um "momento menos feliz" do ministro, mas que levam o líder da comissão a deixar um conselho.

Lacerda Sales garante que, no lugar de Adão e Silva, retratar-se-ia. 00:00 00:00

"Eu o que faria, se estivesse no lugar dele, era retratar-me destas palavras, não é? Quer dizer, é evidente que todos os cidadãos têm direito a ter a sua opinião, os senhores ministros também têm direito a ter a sua opinião, mas parece-me a mim que tratar os deputados desta forma deixa de ser uma opinião para passar a ser um juízo, embrulhando todos os deputados no mesmo desígnio e no mesmo pacote", indicou Lacerda Sales à TSF.

Para o deputado há nesta situação "um desrespeito até para com a instituição Parlamento e, neste caso particular, para com a comissão parlamentar de inquérito".

Não se pode, nem se deve chamar aos senhores deputados procuradores de série B de uma série americana." 00:00 00:00

Nestas declarações à TSF, Lacerda Sales também não deixa de assinalar que "não se pode, nem se deve chamar aos senhores deputados procuradores de série B de uma série americana", até porque estes são "representantes da nação, vão a eleições e devem ser respeitados como tal".

Apesar das críticas e do conselho, o presidente da comissão parlamentar de inquérito diz entender que é possível "passar à frente, virar a página" e recentrar a discussão na TAP e no relatório que vai ser discutido, apreciado e votado no próximo dia 13.

A TSF já tentou contactar o ministro Pedro Adão e Silva, mas até agora não foi possível ouvir o governante.