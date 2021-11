Marcelo em Angola. Presidente rejeita "risco" no país com nova variante e vai doar mais 200 mil vacinas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa não voltou com a palavra atrás, depois de ter aceitado o convite de João Lourenço para se deslocar a Angola, e mantém a agenda mesmo com a situação pandémica a agravar-se no sul de África, com a nova variante do coronavírus. O Presidente da República sublinha, no entanto, que Angola tem sido responsável no combate à pandemia.

O chefe de Estado aterrou em Luanda às 7h00, e como habitual, no hotel, distribuiu cumprimentos e tirou selfies com quem se aproximou de um dos presidentes mais populares em Angola. Depois, aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa destacou o trabalho das autoridades de saúde do país.

"Logo que cheguei, fiz o meu teste, tive resultado logo a seguir. Houve sempre uma política muito cuidadosa quanto a saídas e entradas do território", sublinha.

Marcelo Rebelo de Sousa participa na Bienal de Luanda, que conta com chefes de Estado de outros países de África e da América, mas vai também doar vacinas "a um país irmão".

"Vou formalmente entregar 200 mil vacinas, pela Covax seguiram mais um milhão e 300 mil. No total, Portugal contribuirá com mais de dois milhões e 500 mil vacinas. Contribuiu para que a taxa de vacinação fosse subindo", realça.

A entrega de vacinas e a visita a um centro de vacinação vai decorrer durante tarde, mas à noite não há agenda pública, em dia de eleições diretas no PSD. Ainda assim, Marcelo rejeita ter sido propositado e explica que "já sabe como é": "Chega-se e aparece logo agenda".

Não há leituras políticas, nem nacionais nem internacionais, numa visita já em período pré-eleitoral em Angola. Em 2022, as eleições presidenciais que vão colocar frente a frente João Lourenço, atual Presidente e, ao que tudo indica, Adalberto Costa Júnior, líder da oposição.

"O Presidente português não deve estar a opinar sobre o que se passa na vida interna de outros países, mesmo sendo países da CPLP", atira.

A viagem de Marcelo Rebelo de Sousa a Luanda termina já no domingo, com o chefe de Estado a regressar a Lisboa já na segunda-feira de manhã.