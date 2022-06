Médicos rejeitam proposta do Governo. Negociações para mudanças estruturais começam em julho

© Mário Cruz/Lusa

Os representantes dos médicos rejeitaram, esta quarta-feira, a proposta apresentada pelo Governo do pagamento de 50 euros por cada hora extraordinária acima do limite das 150 trabalhadas por ano, mas a tutela já tem em vista, para o próximo mês, o início das negociações para encontrar respostas estruturais.

À saída de uma reunião com as estruturas sindicais, a ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que "não foi entendimento das estruturas sindicais que esta proposta fosse uma solução suficiente".

A proposta da tutela foi de um valor de "50 euros à hora para as horas suplementares além das horas que constituem o limite legal de 150 horas, realizadas em muitos casos por estes profissionais de saúde", indicou. Esta solução é "equivalente" à que já está em prática na Madeira, assinalou a ministra.

"Visa equilibrar uma remuneração em serviço de urgência que é demasiada baixa, de 19 euros, e um valor que pago excecionalmente em situações de pico", assinalou a governante.

Marta Temido destaca que, "quando comparado com todos os valores à hora da atual carreira médica", só em "duas circunstâncias", no topo da carreira, "alguém receberia um valor superior e claro que, nesse caso, poderá optar por esse valor superior".

Questionada sobre atualizações da remuneração base dos médicos portugueses, Marta Temido garantiu que o Governo "vai olhar para essas questões no contexto das respostas aos problemas dos portugueses", entre eles "a necessidade de fixar mais médicos no SNS, a necessidade de melhorar o acesso às prestações de saúde, com mais disponibilidade para consultas e bancos de urgência e a necessidade de resolver o constrangimento no funcionamento de serviços de urgência".

"Solução avulsa"

Momentos antes, à saída da reunião com a ministra Marta Temido, o representante da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Noel Carrilho, classificou a proposta sobre o pagamento das horas extraordinárias como "superficial e curta".

"Sempre nos pareceu que é uma solução avulsa e que não vem acrescentar nada ao SNS nas necessidades que apresenta neste momento", avaliou.