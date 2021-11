Montenegro vai liderar lista de delegados da concelhia de Espinho que tem apoiantes de Rio

Luís Montenegro © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Luís Montenegro vai liderar a lista de delegados da concelhia de Espinho ao congresso do PSD, a realizar-se entre 17 e 19 de dezembro. Trata-se de uma lista de consenso, que inclui apoiantes de Rui Rio e de Paulo Rangel, adianta o Jornal de Notícias.

O antigo líder parlamentar do PSD quer falar no congresso de dezembro, já depois das diretas, mas, para isso, precisa de conseguir ser eleito delegado, uma vez que não tem atualmente qualquer cargo no partido. Ao liderar uma lista com apoiantes das duas candidaturas, Luís Montenegro quer mostrar que a convivência entre as várias correntes do partido

Uma fonte próxima de Montenegro disse ao JN que este pretende dar um sinal de que o consenso e a convivência é possível.

Do lado de Rui Rio, esta atitude é vista como uma demonstração de que, ao contrário do que se diz, Rio é capaz de juntar e agregar as várias sensibilidades social-democratas. Este é também um sinal de apaziguamento entre Rio e Montenegro, que, no ano passado, foram adversários na corrida à presidência do PSD.

Ainda assim, o ex-líder parlamentar não quer declarar apoio nem a Rui Rio nem a Paulo Rangel.