Mota Pinto eleito líder parlamentar do PSD com 92% dos votos

O candidato único a líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, foi esta quinta-feira eleito com 92% dos votos, anunciou o próprio, mantendo que ainda "é prematuro" dizer se colocará o seu lugar à disposição da futura direção do partido.

Paulo Mota Pinto, que falou aos jornalistas no parlamento, informou que votaram 75 dos 77 deputados sociais-democratas, tendo obtido 71 votos a favor (cerca de 92% dos votos), dois brancos e dois nulos.

Questionado sobre a relação futura com o próximo líder do partido e sobre se vai colocar o lugar à disposição depois das eleições internas, o deputado mantém que é "prematuro" falar disso neste momento.

"O mandato que a direção recebeu hoje é de duas sessões legislativas", nota o recém-eleito, que atira o tema do futuro "para a altura devida".

Em relação à concertação com o Partido Socialista para a liderança das comissões parlamentares, Mota Pinto assegura que já houve conversações e que esta sexta-feira deve haver novidades sobre o assunto.