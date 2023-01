Novos secretários de Estado. Frederico Francisco nas Infraestruturas e Fernanda Rodrigues na Habitação

O investigador e docente universitário Frederico Francisco será o novo secretário de Estado das Infraestruturas © Gustavo Bom / Global Imagens

O investigador e docente universitário Frederico Francisco vai desempenhar as funções de secretário de Estado das Infraestruturas, enquanto a engenheira civil Fernanda Rodrigues será secretária de Estado da Habitação, lê-se na página da Presidência da República na Internet.

Frederico Francisco, natural de Cascais, de 34 anos, substitui nas funções de secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que assumiu ter acompanhado o processo de indemnização de meio milhão de euros pago pela TAP à ainda secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, para esta sair da administração da transportadora aérea nacional.

O futuro secretário de Estado das Infraestruturas é mestre em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Física (2014).

Desde 2019, exerceu funções como adjunto do ministro cessante das Infraestruturas e da Habitação. Pedro Nuno Santos, onde acompanhava as políticas para o transporte ferroviário, incluindo a coordenação da elaboração do Plano Ferroviário Nacional.

De acordo com a nota curricular divulgada pelo Governo, é professor auxiliar convidado no departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigador do Centro de Física das Universidades do Minho e Porto.

Ainda segundo o Governo, Frederico Francisco tem desenvolvido trabalho de investigação em transporte ferroviário, onde participou em projetos nacionais e europeus. Tem também estado envolvido no desenvolvimento de modelos físicos para o sistema terrestre.

Já Fernanda Rodrigues, que vai desempenhar as funções de secretária de Estado da Habitação, é natural de Águeda, tem 60 anos e licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Tem doutoramento em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro e é docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro desde outubro de 2001.

Segundo o Governo, Fernanda Rodrigues desenvolveu trabalho no âmbito do Estado de Conservação de Edifícios de Habitação a Custos Controlados.