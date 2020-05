Os bancos que paguem a crise? Maioria responde sim

© Mário Cruz/Lusa

Contra o aumento de quase todos impostos, a maioria dos inquiridos na sondagem TSF/JN só concorda em subir a tributação sobre os bancos.

53% concordam que devem ser aplicados impostos especiais sobre a banca. Entre eles estão quase metade dos inquiridos das classes mais favorecidas e votantes em todos os partidos, incluindo nos da direita.

Este é o único aumento de impostos que merece o acordo dos inquiridos, de resto, regista-se a oposição a mexidas noutros impostos ou no preço dos transportes públicos.

O aumento mais rejeitado incide sobre os combustíveis (74% estão contra) mas também o eventual aumento de IVA (73%), do IRS pago pelos trabalhadores (70%) ou do IRC das empresas (61%) merecem forte discordância nesta sondagem TSF/JN.

Questionados sobre se o custo dos passes nos transportes públicos deveria subir para o valor anterior à aplicação do programa de redução de preços, 72% discordam.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com o novo coronavírus. O trabalho de campo decorreu entre os dias 15 e 26 de abril, foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de +/- 4,07% para um nível de confiança de 95,5%.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 68,75% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.

