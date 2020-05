PAN: A "enorme irresponsabilidade do Governo" e o presidente "comentador"

André Silva e a polémica sobre a posição de Mário Centeno © ANTÓNIO COTRIM /LUSA

Por Tiago Santos 14 Maio, 2020 • 12:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

André Silva (PAN) considera que o Presidente da República não esteve bem ao "comentar" o papel do ministro das Finanças na polémica sobre a transferência do Estado para o Novo Banco. No Fórum TSF, o porta-voz do PAN considera que o Governo deveria ter cuidado para não criar uma crise política nesta fase, em que ainda enfrenta uma pandemia.

"Temos uma imagem junto dos mercados a manter. Esta situação é de uma enorme irresponsabilidade por parte do Governo", considera o porta-voz do PAN.

André Silva e a polémica sobre a posição do ministro das Finanças 00:00 00:00

Já sobre o papel de Marcelo Rebelo de Sousa e as declarações esta quarta-feira do chefe de Estado, André Silva faz uma avaliação negativa. "O Presidente da República esqueceu-se, uma vez mais, do seu papel de moderador da vida política e voltou ao papel de comentador político, fazendo a sua posição sobre aquilo que se passa na vida interna do Governo",

André Silva não estranha, no entanto, a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. "Isto não nos espanta. Faz parte do "namoro" entre o primeiro-ministro e o Presidente da República".