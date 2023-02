Lula no 25 de Abril? Partidos contestam, Santos Silva remete decisão para "devido tempo"

© Douglas Magno/AFP

A notícia que chegou do outro lado do Atlântico não caiu bem na Assembleia da República: Lula da Silva foi convidado a discursar na sessão solene do 25 de Abril, mas, no entanto, nenhum partido foi consultado sobre o processo.

E Augusto Santos Silva estava informado? A resposta do gabinete do presidente da Assembleia à TSF não esclarece, mas nota que, "nos termos do regimento, a ordem do dia é fixada pelo Presidente da Assembleia da República ouvida a Conferência de Líderes e será isso que acontecerá em devido tempo em relação às sessões a realizar na segunda quinzena de abril".

Já o ministério dos Negócios Estrangeiros, também questionado pela TSF sobre este processo, não deu qualquer justificação até ao momento.

Ainda o debate do dia não tinha terminado, já André Ventura, do Chega, tinha pedido a palavra para manifestar a surpresa pelos grupos parlamentares lerem notícias de que "numa determinada cerimónia, na Assembleia da República, vai discursar um chefe de Estado estrangeiro".

Considerando ser um "desrespeito enorme pela Assembleia da República", André Ventura parte para consideração de que é "uma vergonha e um desrespeito pelo parlamento como há muito tempo não se via".

De resto, também a mesa da Assembleia foi apanhada de surpresa, isto porque o vice-presidente do parlamento Adão Silva, no momento presidente em exercício, questionou o deputado sobre se Lula da Silva vai intervir "amanhã" ou se era um anúncio para futuro.

Pouco depois, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, foi aos Passos Perdidos falar num "atropelo inaceitável". "Isto que estamos a tomar conhecimento, por esta via absolutamente anormal, constitui um atropelo inaceitável àquilo que é a própria instituição parlamentar", nota o deputado realçando que João Gomes Cravinho "não está em sua casa".

"Esta é a casa da democracia que tem procedimentos próprios e o procedimento próprio é que a sessão solene seja discutida em conferência de líderes", diz Rui Rocha salientando que o tema não foi discutido pelos grupos parlamentares.

Já o Bloco de Esquerda, através do líder parlamentar Pedro Filipe Soares, recorreu ao Twitter: "Recebermos no Parlamento o homem que colocou Bolsonaro no caixote do lixo da história é uma boa notícia. Mas não deveria ser apropriada pelo Governo para um número político. Pode Lula da Silva explicar a Cravinho e Santos Silva o princípio da separação dos poderes?"