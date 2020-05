Portugal admite investimento mais baixo na Expo Dubai

Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização © João Silva/Global Imagens

Sem surpresa. O secretário de Estado da Internacionalização garante que Portugal esperava "há cerca de um mês e meio" pela decisão de adiamento da Expo Dubai 2020, hoje formalizada. Em declarações à TSF, Eurico Brilhante Dias explica que, "depois do adiamento dos Jogos Olímpico de Tóquio e do Europeu de Futebol", o país estava preparado para apoiar aquela que acabou por ser a proposta da própria organização.

"Este adiamento por um ano parecia-nos inevitável. Portugal votou favoravelmente esse adiamento, de acordo com a proposta da própria organização", explica Brilhante Dias, acrescentando que "para que o evento tenha êxito precisa de decorrer em condições em que os 25 milhões de visitantes possam acorrer e participar num evento como este".

"Portugal o que está a fazer neste momento é a revisão da programação e uma revisão orçamental para que a participação em outubro de 2021 concretize os objetivos que tínhamos", refere o secretário de Estado.

Com um investimento anunciado na ordem dos 21 milhões de euros para valorizar a participação de Portugal e explorar o mercado de exportações naquela região do globo, o secretário de Estado admite que esse valor deverá ser revisto em baixa. "A nossa expectativa é que Portugal não vai consumir mais recursos do que tínhamos planeado. Se for possível fazer um ajustamento em baixa, faremos", admite Eurico Brilhante Dias, defendendo que "temos de ser muito responsáveis na utilização dos recursos públicos". O objetivo é, ainda assim, sublinha Eurico Brilhante Dias, "valorizar a participação de Portugal o mais possível" no evento.

O pavilhão de Portugal já "está praticamente pronto", diz o governante, mas fica a aguardar a nova data da exposição mundial. Devido à pandemia da Covid-19 a organização da "Dubai 2020" anunciou esta segunda-feira que a exposição universal vai ser adiada um ano, depois de a decisão ter obtido aprovação da maioria dos países membros do evento.

