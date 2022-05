Portugal em situação de alerta até 30 de junho devido à Covid-19

Por Teresa Mota com Nuno Domingues 26 Maio, 2022 • 14:24 Partilhar este artigo Facebook

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em Portugal até ao dia 30 de junho mantendo todas as medidas agora em vigor. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra Mariana Vieira da Silva após a habitual conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Após uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, a ministra da Presidência afastou a possibilidade de mais restrições e admite que o "pico [da Covid-19] já terá passado", com quedas de valores de novas infeções em várias regiões e faixas etárias.

Apesar do fim da obrigatoriedade da máscara em múltiplos locais, Mariana Vieira da Silva afirmou que isso "não significa que a máscara não seja usada em sítios de maior risco". Agora, "a prioridade do Governo é a proteção dos mais vulneráveis" e deu o exemplo da vacinação para as pessoas com mais de 80 anos.

Durante o Conselho de Ministros, o Governo decidiu prolongar o estado de alerta até às 23h59 de 30 junho.

Durante a conferência de impressa após a reunião do Conselho de Ministros, o Governo também aprovou, esta quinta-feira, uma proposta de lei que regula o acesso a metadados referentes a comunicações eletrónicas, salientando que a nova legislação apresenta "um novo paradigma" e não cria uma base de dados separada.

