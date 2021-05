PSD reduz desvantagem em mês polémico para o PS. Bloco descola do Chega

© Filipe Amorim / Global Imagens (arquivo)

Por Judith Menezes e Sousa 03 Maio, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS perde ponto e meio, para os 38,2%, no mês marcado pelo braço de ferro sobre os apoios sociais travado entre Governo, de um lado, e Presidente e oposição do outro, e também no mês em que foi lida a decisão instrutória da operação Marquês. Com esse deslize, o PSD aproveita para subir 2,5 pp e reduzir para doze a distância que o separa do PS e que era de dezasseis pontos no mês passado. Os social-democratas recolhem 26,1% de intenções de voto.

Mas se o PS tem esta quebra ligeira, António Costa (55%) até reforça a vantagem sobre Rui Rio (17%) no campeonato da confiança. Analisando os dados, conclui-se que um terço dos votantes no PSD manifestam mais confiança em Costa do que em Rio e que, enquanto o socialista garante 92% da confiança entre os seus eleitores, Rio fica-se pelos 54% na área social democrata.

© Infografia JN

Em terceiro lugar nas intenções de voto, o Bloco de Esquerda que também cresce para os 9,2%, descola do Chega, em queda de mais de 1 pp. O partido de André Ventura regista este mês 7,2%

Em quinto, a CDU tem 5,7%, seguida pela Iniciativa Liberal que reforça ligeiramente a posição e regista 4,9%. Tendo o trabalho de campo desta sondagem terminado a 25 de abril, é possível que ainda não exista total reflexo da polémica à volta do desfile na Avenida da Liberdade.

O PAN repete a tendência de queda e tem agora 2,7%. Abaixo da linha de água, o Livre com 0,8% e o CDS com 0,4%.

Na avaliação do desempenho dos líderes partidários, no último mês, António Costa é o único que se mantém em terreno favorável, com 54% de avaliações positivas, contra 17% negativas. Todos os outros têm saldo negativo no balanço entre opiniões negativas e positivas.

© Infografia JN

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF-JN-DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com intenção de voto e avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre 22 e 25 de abril de 2021. Foram recolhidas 830 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,40%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.