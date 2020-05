PCP diz que retoma da economia não pode implicar "retorno ao passado"

© Gonçalo Delgado / Global Imagens

O deputado do Partido Comunista Pedro Guerreiro diz que o que se impõe para a recuperação do país no pós-pandemia "não é o retorno ao passado" e às medidas de austeridade.



Em declarações no Fórum TSF , que esta manhã analisa a entrevista de António Costa à TSF , Pedro Guerreiro defende "medidas urgentes efetivas e à medida da dimensão dos problemas que o país enfrenta relativamente à salvaguarda do tecido económico e do emprego, à garantia e valorização dos salários e pensões, e dos direitos laborais".

O deputado do Partido Comunista lembra ainda que se impõem "desde há muito tempo" medidas que fomentem a produção nacional, combatendo a dependência externa.

Questionado sobre a realização da Festa do Avante, Pedro Guerreiro salienta que "a atividade política não está suspensa" e que "ainda faltam quatro meses" para a realização do evento.

PS, PAN e CDS também deram a sua opinião no Fórum TSF sobre a entrevista do primeiro-ministro, enquanto Bloco de Esquerda e PSD optaram por não se pronunciar.

