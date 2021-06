Rio com Costa na mira: "Faz tudo o que estiver ao alcance para segurar o poder"

© Carlos Barroso/Lusa

O discurso tem vindo a ser o mesmo desde sempre, mudam os argumentos finais sobre o porquê de mostrar o descontentamento ao governo nas autárquicas que aí vêm. Desta vez, Rui Rio aponta a Costa a quem acusa de propaganda para "segurar o poder".

Na apresentação de candidatos autárquicos na Guarda, o presidente do PSD começou por lembrar aquilo que não se cansa de repetir: a importância do poder local na vida das pessoas e, naturalmente, a necessidade do partido reforçar a implantação autárquica.

Se isto não é novidade porque é a base de todos os discursos de Rui Rio, é nos minutos finais que vem a parte nova: o ataque ao governo. Ainda há dias, em Leiria, foi Cabrita o alvo; desta vez, na Guarda, é o próprio primeiro-ministro cuja gestão, na opinião de Rio, está errada e é tapada com propaganda.

"Todos temos consciência de que esses erros o governo tem disfarçado com propaganda. A última, mas eu penso que portugueses já não comem isto com grande facilidade, foi o primeiro-ministro ter vindo dizer que todos os portugueses vão ter uma casa decente em 2024. 2024 é daqui por três anos, portanto, coisa fantástica, em três anos todos os portugueses vão passar a ter uma casa decente", ironiza o presidente do PSD.

No remate, Rui Rio nota que a estratégia de António Costa é "fazer tudo o que estiver ao seu alcance para segurar o poder". "O mais importante é segurar o poder, o país fica em segundo lugar", acusa.

A falar para uma plateia já convencida - candidatos e militantes do PSD - Rui Rio ainda aproveita para lembrar a "geringonça" e a disponibilidade socialista para uma revisão da lei do trabalho, algo que para Rui Rio é apenas a tentativa para reconquistar os antigos parceiros à esquerda.

"A revisão da lei laboral é uma espécie do anel de noivado que António Costa quer dar ao PCP, como quem diz: 'Tens aqui este anel se agora me votares o Orçamento'. Isto é absolutamente claro: não é que interesse ao país, interessa ao governo para conseguir uma maioria que lhe tem estado a fugir junto do Bloco de Esquerda e do PCP", conclui Rui Rio apelando ao reforço do poder local do PSD no distrito da Guarda onde preside a mais municípios do que o Partido Socialista.