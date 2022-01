Rio desvaloriza vantagem do PSD nas sondagens e diz que Costa "podia perder eleições com dignidade"

Rui Rio © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Rui Rio lamenta que a campanha esteja a baixar de nível, acusando o PS e, em particular, António Costa, de estar permanentemente a deturpar as propostas do PSD para o país. Em Évora, o líder social-democrata diz que o secretário-geral do PS, na iminência de uma derrota, devia, pelo menos, ter alguma dignidade em fim de ciclo.

"Eu não vou deturpar nada do que ele diz, eu não vou pegar no programa do PS e não me vou pôr a dizer às pessoas aquilo que não está lá. As críticas que eu faço são àquilo que lá está verdadeiramente ou àquilo que ele diz verdadeiramente, não vou inventar. Acho que o doutor António Costa está efetivamente na iminência de perder as eleições. Acho que ele, por aquilo que fez na política ao longo de toda a sua vida, podia perdê-las com dignidade, e não ande agora aqui a amedrontar as pessoas", afirma.

Segundo Rui Rio, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro tem contribuído para que a campanha para as legislativas de domingo "esteja a baixar um bocado de nível".

"Eu procurei até dar um certo tom de humor, aqui, acolá. Eu acho que é importante, temos de andar bem dispostos, não vale a pena andarmos aqui todos à pancada uns aos outros. Lutamos com ideias, mas podemos andar bem dispostos. Portanto, era a última coisa que eu queria, sinceramente, é que a campanha acabasse dessa forma", atira.

Sondagens? "O que se pretende é animar uns e desanimar outros"

Sobre a mais recente sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN, que dá seis décimas de vantagem ao PSD e maioria aos partidos de direita, Rui Rio mantém a distância dos estudos de opinião e prefere dar ouvidos ao que lhe vai chegando dos seus apoiantes, apontando também para uma vitória.

"Sondagens que vão saindo, há para todos os gostos, com disparidades brutais, o que retira qualquer credibilidade", considera, referindo que "quem anda nisto percebe que o que se pretende é animar uns e desanimar outros".

"Eu com sondagens nem fico animado nem fico desanimado, porque não confiro credibilidade", diz Rio. O presidente do PSD admite ficar "animado" com as "sondagens" que pode fazer "no contacto com as pessoas, aferindo a recetividade das pessoas".

