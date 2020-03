Rui Moreira pede ao Governo plano de rastreio de idosos para a Área Metropolitana do Porto

© Amin Chaar / Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro 30 Março, 2020 • 08:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O programa nacional de rastreio aos lares de idosos, de acordo com o conselheiro de Estado Luís Marques Mendes, arranca em Lisboa, Évora, Guarda, Aveiro e Algarve esta segunda-feira. A decisão mereceu o reparo do presidente da Câmara Municipal do Porto por deixar de fora os lares da região.

Rui Moreira sublinha, numa publicação do Facebook" que a informação avançada por Marques Mendes na SIC "nada nos diz, contudo, acerca do que se passa na Área Metropolitana do Porto e sobre qual o plano do Governo para cinco dos seis municípios que mais casos e mais mortes registam: Porto, Gaia, Maia, Matosinhos e Gondomar, de que o Porto é epicentro geográfico, demográfico e hospitalar."

O autarca defende que "não sendo este um tempo de bairrismo, é tempo de verdade" e que, por isso, é necessário que "em situação de emergência, se convoquem os recursos humanos e materiais para valer a quem tem necessidades mais prementes: os mais velhos, os mais frágeis, os doentes e os que vivem onde o "tsunami" aportou".

Apesar de concordar que serão "poucos os recursos" do país, aos profissionais de saúde a coragem "não chega", pois "necessitam de meios, de equipamentos e de recursos que só o Estado pode suprir".

Por isso, Rui Moreira exorta "o Governo a disponibilizar de imediato e com prioridade atendível, os meios que afirma ter disponíveis."

"É possível, ainda, salvar muitas vidas", remata.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19