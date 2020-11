Rui Rio apoia Costa em declaração do estado de emergência

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio © José Coelho/Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio apoia a o Governo na declaração do estado de emergência, para que possam ser aplicadas medidas para conter a pandemia de Covid-19.

Numa declaração feita aos jornalistas, esta manhã, no Porto, o líder social-democrata afirmou que está "do lado da solução, e não do problema".

"Haverá pessoas que ficam descontentes [com a aplicação do estado de emergência], pequenos partidos. Mas nós não somos um pequeno partido, somos um grande partido", disse Rui Rio, ressalvando que o novo estado de emergência não deverá implicar medidas tão "pesadas" como em março e abril.

"Essas medidas não se podem tomar, por motivos de ordem económica; se fosse por motivos sanitários, até se deviam aplicar, mas a economia não aguenta", afirmou.

Para Rui Rio, aplicar medidas "de uma forma seletiva" é do "interesse nacional", pelo que dá o "[seu] apoio" a um novo estado de emergência.

"A sensatez e o bom senso são bens muito escassos, mas eu cuido de os ter", atirou.

O presidente do PSD concorda ainda que este estado de emergência seja alongado por mais de 15 dias, para que a Assembleia da República não tenha de estar constantemente a renová-lo.

O primeiro-ministro, António Costa, propôs, esta segunda-feira, o estado de emergência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para "poder eliminar dúvidas jurídicas" quanto as medidas de resposta à pandemia que podem ser aplicadas pelo Governo.

