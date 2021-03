"Sem sentido". Costa e deputados contrariam Cabrita sobre autárquicas em dois dias

António Costa © António Cotrim/Lusa

O que ontem era uma possibilidade, hoje foi cortado pela raiz com António Costa a considerar "perigosa" e "sem sentido" a ideia de que as autárquicas possam realizar-se em dois fins de semana, como admitiu, em entrevista à Lusa, o ministro Eduardo Cabrita.

António Costa deixou a resposta para a Comissão Nacional, já à porta fechada, mas a TSF sabe que a possibilidade levantada pelo ministro da Administração Interna, não só desagrada ao primeiro-ministro, como ao grupo parlamentar socialista, que também foi surpreendido com a posição ontem assumida por Eduardo Cabrita.

Os dois exemplos recentes das regionais nos Açores e das eleições presidenciais provam na leitura da direção do PS que é possível realizar as autárquicas em condições de segurança e afastar as eventuais dificuldades que poderia implicar, por exemplo, a guarda em segurança dos votos, numa eleição que envolve mais de três mil de juntas de freguesia, em 308 concelhos.

Ontem, em entrevista à agência Lusa, o ministro da Administração Interna admitiu a possibilidade das eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro, se realizarem em dois fins de semana devido à pandemia de Covid-19, manifestando a "abertura para ponderar modelos", sendo "a distribuição do voto entre dois fins de semana perfeitamente possível".

O ministro sublinhou que "tudo depende da Assembleia da República" e justificou ainda que "não é possível o voto em mobilidade porque isso implicaria ter tantos boletins de voto disponíveis quantas as três mil freguesias que existem no país e, portanto, seria uma operação logística impossível".