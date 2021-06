"Tempo de elevar a luta." PCP desafia PS a viabilizar 35 horas de trabalho para todos e 25 dias de férias

Jerónimo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 21 Junho, 2021 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Logo a abrir as jornadas parlamentares do PCP, o secretário-geral Jerónimo de Sousa manifestou a intenção de" confrontar o Governo PS que multiplica palavras e acenos mas que, com as suas opções de classe, continua a colocar-se contra os trabalhadores. "

Além de renovar as críticas à forma como o Executivo tem gerido a pandemia" com linhas vermelhas", em vez de avançar com a "vacinação rápida através da diversificação da aquisição de outras vacinas referenciadas pela Organização Mundial de Saúde", Jerónimo de Sousa adiantou que o PCP leva a debate um projeto de lei para reduzir o horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores e outro para consagrar o direito a 25 dias de férias.

* Em atualização