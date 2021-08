Santana Lopes tem de mudar nome da candidatura à Figueira da Foz

© Rui Miguel Pedrosa/Lusa

O candidato do PSD à Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Machado, garante que o Tribunal da Comarca de Coimbra deu razão aos argumentos que apresentou para impugnar a candidatura de Pedro Santa Lopes à autarquia. Em declarações à TSF, Pedro Machado revelou ter sido notificado pelo tribunal, que o informou que a candidatura independente liderada por Santana Lopes vai ter de corrigir a designação com que se apresentou.

"O que o dr. Santana Lopes tinha procurado fazer - mais uma vez, uma trapalhada à sua medida - era iludir o tribunal", acusa Pedro Machado. O PSD explicava, na denúncia ao tribunal, que o movimento de Santana Lopes tem apresentado denominações diferentes: surgia primeiro como o movimento de cidadãos 'Figueira a Primeira' e agora, "a partir de uma manobra interna", quereria apresentar a candidatura como 'Pedro Santana Lopes Figueira a Primeira'.

"Nós sabíamos que não correspondia à verdade, sabíamos que era um processo todo ele eivado de irregularidades que, do nosso ponto de vista, apontavam para ilegalidades", algo que acabou por ser confirmado por uma juíza.

"Cai a pretensão do dr. Santana Lopes de se colocar no boletim de voto, quer da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal", o que significa que o nome do candidato não vai surgir nos documentos de voto.

O tribunal vai agora notificar o mandatário da candidatura, mas Pedro Machado diz não ter informações sobre o prazo que vai ser dado para a alteração da denominação.

A Câmara Municipal da Figueira da Foz é liderada, desde 2009, por um executivo socialista, que, atualmente, dispõe de seis mandatos contra três do PSD (embora este partido tenha retirado a confiança política a dois dos seus vereadores).

O atual presidente, Carlos Monteiro - que substituiu João Ataíde, em 2019, quando este foi para o Governo - encabeça a lista do PS, sendo também candidatos à câmara municipal Pedro Machado (PSD), Santana Lopes (Figueira a Primeira), Bernardo Reis (CDU), Rui Curado Silva (BE), Miguel Mattos Chaves (CDS-PP) e João Paulo Domingues (Chega).