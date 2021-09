Último dia de campanha. PSD acredita ter condições para ganhar "mais 20 câmaras ao PS"

José Silvano, coordenador autárquico do PSD (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

É tempo de balanço e contas. No último dia da campanha para as autárquicas, os partidos traçaram metas para os resultados eleitorais no Fórum TSF. Pelo PSD, José Silvano, coordenador autárquico, acredita que há condições para o partido conquistar mais 20 câmaras aos socialistas.

José Silvano reconheceu, no entanto, que mais seis ou sete câmaras não é um objetivo suficiente para Rui Rio se recandidatar e disse que está confiante num resultado expressivo nas eleições de domingo.

"Nós definimos que um bom resultado podia inverter o ciclo e ter mais câmaras do que em 2017. Agora, como o presidente do partido disse, e bem, se tivermos apenas as mesmas com mais poucochinho, seis ou sete câmaras, é um objetivo atingido porque são mais, mas pode não ser um objetivo suficiente", explicou, acrescentando que o partido está "em condições de poder ganhar mais cerca de duas dezenas de câmaras ao PS".

Mais quatro câmaras, menos quatro câmaras não faz grande diferença. O que o PS quer mesmo é manter a presidência da Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias e, por isso, tem de manter a maioria. Essa foi a meta apontada por José Luís Carneiro, secretário-geral socialista.

"Estamos a bater por todas e em todo o país e é essa dinâmica que temos que manter", afirmou.

José Luís Carneiro fez um balanço positivo da campanha e acredita que o esforço vai compensar.

Para o PCP manter as 24 autarquias já é um bom resultado, ainda que os comunistas não escondam que querem ir mais longe. Jorge Cordeiro, da comissão política do partido, sublinhou isso mesmo esta manhã no Fórum TSF.

"Tudo o que seja confirmar e reforçar posições é um bom resultado. Nós aspiramos a poder sair com um resultado melhor, quer quanto a posições de maioria, quer quanto a mandatos em numerosas outras autarquias", reforçou.

As perspetivas são boas, agora é esperar pelos resultados. "As razões que temos de confiança abrem a perspetiva do objetivo que desde sempre definimos", garantiu. Para Jorge Cordeiro, a campanha realizada pelo partido "permite encarar com confiança um resultado positivo".

Com seis autarquias, o CDS espera também boas surpresas nas eleições de domingo. Francisco Tavares referiu que o partido tem "fortes apostas um bocadinho por todo o país e nas ilhas".

"O nosso objetivo é crescer ao nível de autarcas e estamos confiantes que vamos atingir esses objetivos", afirmou.

Para já, Francisco Tavares, secretário-geral do CDS, faz um balanço positivo da campanha. "Ficamos muito contentes quando conseguimos comprovar aquela que é a marca CDS nos municípios portugueses, com menos impostos, com apoios sociais. É muito importante para nós perceber que a marca CDS faz bem aos municípios portugueses", diz.

Acompanhe aqui o último dia de campanha.